Украинские бойцы разгромили колонну оккупантов, бежавших после неудачного штурма 1 18.10.2023, 12:32

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Видеофакт.

Бойцы «Стальной границы» из засады отработали по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Стугна» пограничников взрывно догнала оккупантов. Бойцы «Стальной границы» из засады отработали по колонне рашистов, которые бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении», - говорится в сообщении под видео.

В результате была уничтожена не менее одной бронемашины. Потери противника уточняются.

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