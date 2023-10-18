Украинские бойцы разгромили колонну оккупантов, бежавших после неудачного штурма

Украинские бойцы разгромили колонну оккупантов, бежавших после неудачного штурма1
- 18.10.2023, 12:32
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Видеофакт.
Бойцы «Стальной границы» из засады отработали по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
«Стугна» пограничников взрывно догнала оккупантов. Бойцы «Стальной границы» из засады отработали по колонне рашистов, которые бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении», - говорится в сообщении под видео.
В результате была уничтожена не менее одной бронемашины. Потери противника уточняются.