«Что-то стояло в шкафу, несколько лет назад угощали» 18.10.2023, 12:35

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Звонок приятелю стал последним для жителей Гродненской области.

В Гродненской области после употребления контрафактного алкоголя скончались два человека, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД Беларуси. Произошло это еще в сентябре.

Выпивали 49-летний мужчина и 30-летняя женщина. Когда спиртное закончилось, они позвонили своему знакомому — спросили, есть ли у него. «Приятель ответил, мол, что-то стояло в шкафу, несколько лет назад угощали», — пишет телеграм-канал.

В итоге горожане употребили алкоголь неизвестного происхождения. А потом почувствовали себя плохо, их госпитализировали.

«Но, к сожалению, спасти их не удалось. За причинение смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело», — сообщили силовики.

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