Большой шаг к мировой войне Лев Шлосберг

18.10.2023, 12:36

6,882

Лев Шлосберг

Температура ближневосточного котла приблизилась к точке кипения.

На Ближнем Востоке сделан большой шаг к мировой войне.

Вечером 17 октября, накануне визита в регион Джо Байдена, в Газе произошла трагедия с самыми масштабными единомоментными жертвами среди гражданского населения сектора. При взрыве в баптистской больнице «Аль-Ахли», в которой скрывались тысячи беженцев, погибли сотни людей, оценки числа жертв варьируются от 500 до 1000 человек, что сопоставимо с потерями Израиля 7-8 октября.

Террористическая организация ХАМАС, которая является властью в Газе, обвинила Израиль, эти обвинения повторили руководители арабских стран и президент Турции Реджеп Эрдоган. В арабских городах начались волнения. На Западном берегу реки Иордан вспыхнули протесты с требованием отставки президента Палестины, умеренного Махмуда Аббаса. Он, как и несколько других арабских лидеров, отменил своё участие во встрече с Байденом. Значительная часть визита президента США сорвана.

Армия обороны Израиля заявила, что произошёл неудачный ракетный запуск террористической группировки «Палестинский исламский джихад» — союзника ХАМАС. «Больницу в секторе Газа атаковали варвары-террористы, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей», — написал изральский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израиль обещает представить радиоперехваты в доказательство этой версии трагедии.

Так или иначе, большая кровь и насилие родили ещё большую кровь и насилие. Это может привести к расширению боевых действий, в которые включатся как арабские страны, так и радикальные террористические группировки, в частности, «Хезболла», что будет открытием «второго фронта» против Израиля и почти гарантированное вступление в войну США, уже направивших в Средиземное море корабли флота и силы быстрого развертывания, до 4 тысяч человек.

Россия в этой ситуации будет скорее инструктором и советником арабских государств в их и своём противостоянии с США, но вступить в боевые действия непосредственно не сможет: украинское направление сковало всю армию.

Если кто-то хотел спровоцировать скачок ситуации к мировой войне, то шаг почти удался. Ближайшие дни покажут, насколько большим он получился.

Безусловно, Израиль не начнёт наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена. Если миссия Байдена будет успешна, то возможен обмен всех заложников ХАМАС на отказ Израиля от наземной операции, но это решение будет предметом раскола уже внутри Израиля: жертвы варварского нападения 7 октября стоят перед глазами миллионов людей.

Конфликт Израиля и арабских террористов показывает ярчайший пример застарелого межгосударственного, межэтнического и межрелигиозного конфликта, подобного тяжелой хронической болезни, которую лечат симптоматическими способами и забывают о ней всякий раз, когда «перестала болеть голова».

Террористические ресурсы ХАМАС выкормлены гуманитарными субсидиями сектору Газа, о чём все прекрасно знают. Десятки миллионов долларов на терроризм собраны через криптовалютные биржи, в т. ч. московскую. Левацкая пресса Европы поддерживает приступы антисемитизма, приятные части публики. Политики делают вид, что демонстрации дикой радости от террористических убийств евреев, с которыми на улицы десятков городов выходят тысячи мигрантов, – это проявление свободы собраний.

Каждый надеется, что следующая ракета прилетит не в его дом, не в больницу, где лечатся его родные, не в школу и детский сад, где учатся его дети. А терроризм между тем грозит поглотить личное комфортное пространство каждого, кто окажется в зоне следующей атаки, которая может случиться где угодно. Этого понимания у большинства политически ответственных лиц мира сейчас нет.

Температура ближневосточного котла приблизилась к точке кипения. Немедленная остановка боевых действий практически невозможна, между тем если такое решение не будет согласовано, то финал 2023 политического года будет страшнее начала.

Лев Шлосберг, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».