Белорусам пообещали экстремальные выходные 18.10.2023, 12:48

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Будет ли снег?

Крайне неустойчивую погоду пообещали белорусам синоптики к концу этой недели. Из-за того, что в регионе в ближайшие три дня будут активно взаимодействовать три воздушные массы (арктическая, тропическая и умеренная) погодные условия на юге и на севере Беларуси будут сильно отличаться — разбежка максимальных дневных температур может достигать 20 градусов. Узнали, ждать ли белорусам к выходным ночных заморозков и первых снегопадов.

Так, авторы телеграм-канала «Надвор’е», исходя из прогнозов трёх расчетных моделей — ICON, GFS и ECMWF — предсказали на грядущие выходные «настоящее лето» жителям Брестской области и, наоборот, «предзимье» — жителям Витебской области.

На расчётных картах видно, что днём в субботу, 21 октября, на юге Беларуси воздух прогреет до +22°C, тогда как на севере будет всего +2°C. В воскресенье, 22 октября, разбежка не сильно сократится — от +20°C на юге до +4°C на севере.

Одновременно с этим последние расчеты американской глобальной системы прогнозирования GFS показали «весьма интенсивные снегопады» на юго-западе Беларуси, предупредили авторы тг-канала. По их словам, «снег начнётся рано утром и продолжится днём в пятницу».

«Поскольку выпадение будет происходить при слабой положительной температуре +1..+3°, на сугробы особо не рассчитывайте», — пояснили они, отметив, что » реальный снежный покров вряд ли составит 1–3 см».

Какую погоду ждать белорусам 19-21 октября?

В целом, эти прогнозы согласуются с ожиданиями белорусских синоптиков. Прогноз от Белгидрометцентра на ближайшие три дня также указывает на существенную разбежку максимальных дневных температур в разных белорусских регионах. В частности, днём в субботу, 21 октября, жителям северо-востока страны белорусские синоптики пообещали всего +1°С, тогда как жители юго-западных регионов, по их словам, смогут наслаждаться комфортными +15°С. Минимальная ночная температура по стране будет колебаться в диапазоне от -3°С до +3°С, по югу может быть чуть теплее — до +5°С.

В Белгидромете пояснили, что такую разбежку в дневных температурах могут спровоцировать теплые воздушные массы, которые начнут поступать в юго-западные районы страны 21 октября. При этом погода, по мнению белорусских синоптиков, останется весьма переменчивой — в некоторых районах ожидается снег, где-то пройдёт мокрый снег, а где-то — дождь, на дорогах, особенно по утрам и ночью — гололедица.

Кратковременные осадки ожидаются и в четверг и пятницу, 19 и 20 октября, пока над страной будут «хозяйничать» атмосферные фронты и холодная неустойчивая воздушная масса. На большей части территории страны синоптики спрогнозировали заморозки до 0..-4°С (в пятницу — до -5°С по северо-востоку), днём воздух должен прогреться до +4..+10°С в четверг и до +1..+7°С в пятницу.

Между тем, в телеграм-канале «Надвор’е» поделились спутниковыми снимками циклона «Н2, холодный фронт которого сейчас подходит к западным границам Беларуси.