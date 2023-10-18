В деревне под Минском продается красивый дом с большим участком 6 18.10.2023, 12:58

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Возле леса и Свислочи.

В деревне в 65 км от Минска продается красивый дом из бруса. Он полностью подходит для круглогодичного проживания. Есть мебель, бытовая техника, газовое отопление и отличный вид на лес, а также на реку Свислочь, пишет Realt.by. Посмотрите, как выглядит этот дом с большим участком.

Дом находится в деревне Затитова Слобода в Пуховичском районе — 45 минут от МКАД. Его построили из двойного профилированного бруса (сухой строганый массив) в 2018 году. Толщина стен — 300 мм. Крышу накрыли фальцевой кровлей. Площадь дома 79 квадратных метров. К строению прилегают три террасы общей площадью — 32,5 м². Автор объявления пишет, что в доме никто не жил.

В доме продумано все до мелочей. В одноэтажном здании уместились топочная, кухня-гостиная, две жилые комнаты и санузел. Стены комнат отделаны деревом.

Из кухни и гостиной можно выйти на две противоположные террасы. В помещении установлены панорамные окна-двери. В кухне есть гарнитур (итальянский массив) и новая бытовая техника. В общей зоне стоит финский камин Tulikivi.

Жилые комнаты тоже меблированы. В одной из них есть выход на террасу.

Санузел частично облицован плиткой. У стены с окном установлена ванна. У выхода стоит стиральная машина.

Отапливается дом с помощью газового котла, сделаны теплые полы. В дом проведена вода из скважины, установлены системы фильтрации и обезжелезивания. Канализация — местная.

Участок просторный — 45 соток. Около него протекает река Свислочь. Дом частично окружает лес.

Стоимость дома — 133 тысячи долларов.

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