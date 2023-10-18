Политолог о связях Минска и Тегерана: Лукашенко ждет сигнал из Кремля 1 18.10.2023, 13:13

3,426

Никакой самостоятельности у белорусского режима не осталось.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Махбер прилетел вчера с однодневным визитом в Минск, где встретился с Лукашенко, премьером Романом Головченко и Натальей Кочановой.

О чем они могли разговаривать? Об этом сайт Charter97.org спросил эксперта по вопросам внешней политики и политики безопасности фонда «Майдан иностранных дел», экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олега Белоколоса.

— Надо отметить, что в последнее время Россия проводит инвентаризацию отношений с теми странами, которые она видит своими союзниками. Встреча в рамках СНГ в Бишкеке была этому посвящена. Думаю, что в процессе этой встречи в Кыргызстане обсуждались и вопросы, связанные с другими дружественными РФ странами. Возможно, по этой причине возникла необходимость во встрече в формате Тегеран — Минск.

— Примечательно, что Мохаммад Махбер призвал Лукашенко осудить «сионистский геноцид в Газе», но ни пресс-служба диктатора ни БелТА об этом моменте разговора не упомянули. Почему режим Лукашенко решил об этом умолчать?

— Не секрет, что внешняя политика Беларуси перестала быть белорусской, а стала российской. Минск находится на подтанцовке у Москвы. Видимо, Лукашенко ожидает каких-то сигналов от Кремля. Будут указания — они будут действовать.

Возвращаясь к саммиту стран СНГ, там звучал с подачи России заезженный тезис о «необходимости координации внешнеполитической линии». В этом контексте следует рассматривать действия Минска. Получат указания из Москвы — так и будут действовать. Никакой самостоятельности у Лукашенко уже нет.

— США довольно серьезно отслеживают контакты Ирана с другими странами. Могут ли у Лукашенко начаться проблемы нового уровня, если он сильно сблизится с Тегераном?

— У Лукашенко уже давно проблемы. Все прекрасно понимают, кто и что он. Если речь будет идти о конкретике, каких-то расследованиях, предприятиях и лицах, которые еще не находятся в ограничительных списках, США их найдут

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».