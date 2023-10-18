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Украина приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций

  • 18.10.2023, 13:20
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Украина приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций

Техника предназначена для прорыва укрепленных позиций РФ.

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций. Речь идет о «Леопардах» 2А6, 2А5 и 1А5.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи.

В Минобороны отметили, что «Леопарды» эффективно зарекомендовали себя в боях.

«Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки «Leopard» модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Передача Leopard Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Так, в начале октября стало известно, что Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2.

Недавно в Минобороны Германии заявили, что в Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.

Сравнение Leopard 1 и Leopard 2

Оба танка имеют ряд похожих характеристик. Для управления нужен экипаж из четырех человек - командира, водителя, наводчика и зарядчика. А система управления огнем Leopard 1 была разработана на основе системы для Leopard 2 и фактически имеет те же тепловизоры, лазерные дальномеры и стабилизацию пушки.

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