Украина приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций 18.10.2023, 13:20

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Техника предназначена для прорыва укрепленных позиций РФ.

Министерство обороны Украины приняло на вооружение для Вооруженных сил танки иностранного производства Leopard трех модификаций. Речь идет о «Леопардах» 2А6, 2А5 и 1А5.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи.

В Минобороны отметили, что «Леопарды» эффективно зарекомендовали себя в боях.

«Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки «Leopard» модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Передача Leopard Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Так, в начале октября стало известно, что Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2.

Недавно в Минобороны Германии заявили, что в Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.

Сравнение Leopard 1 и Leopard 2

Оба танка имеют ряд похожих характеристик. Для управления нужен экипаж из четырех человек - командира, водителя, наводчика и зарядчика. А система управления огнем Leopard 1 была разработана на основе системы для Leopard 2 и фактически имеет те же тепловизоры, лазерные дальномеры и стабилизацию пушки.

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