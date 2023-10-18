Wildberries компенсирует белорусам стоимость товара при его подмене 18.10.2023, 13:40

При этом не потребует никаких дополнительных подтверждений.

Маркетплейс Wildberries с 16 октября начал возвращать деньги продавцам в ситуациях подмены их товаров. При этом от своих партнеров площадка не требует никаких дополнительных подтверждений. Сотрудники онлайн-ретейлера сами собирают информацию обо всех этапах движения товара, рассказали Office Life в компании.

По общему правилу продавцу возмещается полная стоимость товара по актуальной цене на тот день, когда обнаружилась подмена. При этом не учитываются скидка постоянного покупателя и вычет комиссии.

В отчетности возвращенные суммы будут отражаться как «компенсация за подмененный товар». Товар продавцу не возвращается, а деньги зачисляются на баланс в течение месяца с момента обнаружения подмены. Тридцать дней оговариваются для того, чтобы специалисты маркетплейса успели провести расследование.

«Мы обновили правила по работе с подменами, чтобы поддерживать прозрачность наших взаимоотношений», — комментирует пресс-служба Wildberries.

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