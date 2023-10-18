Силовики задержали двух мужчин, которые раздавали цветы в 2020-м году 18.10.2023, 13:55

Также была задержана участница женских маршей.

Силовики задержали двух мужчин, которые в 2020 году раздавали цветы на женских маршах.

На видео один из задержанных говорит, что «раздавал цветы, предназначенные женщинам, которые участвовали в акциях протеста по субботам». Второй задержанный говорит, что участвовал в несанкционированных митингах, а также со своим руководителем раздавал женщинам цветы.

Также была задержана женщина. Она говорит, что ходила на воскресные и женские марши, брала кредиты, чтобы оплатить штрафы за участие в протестах. Близкий к силовикам телеграм-канал демонстрирует фотографии женщины с маршей.

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