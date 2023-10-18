Байден: Удар по больнице в Газе нанесла другая сторона, а не Израиль 18.10.2023, 14:01

Президент США сделал заявление на встрече с Нетаньяху.

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ракетный удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа нанесла другая сторона, а не израильская армия, сообщает CNN.

«Я был глубоко опечален и возмущен взрывом больницы в секторе Газа вчера, и, судя по тому, что я видел, создается впечатление, что это сделала другая команда, а не вы [Израиль]», — сказал Байден. При этом он добавил, что многие люди сейчас в этом не уверены, «поэтому нам предстоит многое — нам нужно преодолеть многое».

Больница Аль-Ахли подверглась атаке 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, более 800 человек погибли или получили ранения. Минздрав сектора Газа подтвердил гибель по меньшей мере 500 человек, большинство из которых — женщины и дети.

Стороны конфликта возложили вину друг на друга. Президент Палестины Махмуд Аббас отказался встречаться с президентом Байденом в Аммане. Палестинская группировка ХАМАС обвинила в произошедшем Израиль, а также возложила ответственность на США.

Официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Израиль не наносил удара по больнице в Газе. По его словам, это произошло в результате неудачного запуска ракеты террористической группировки «Исламский джихад». Он напомнил, что с начала войны около 450 ракет, выпущенных по Израилю, упали в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что в атаке виноваты террористы, а не военные.

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