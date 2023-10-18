Путин странно отреагировал на передачу Украине ATACMS 4 18.10.2023, 15:10

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Глава РФ разразился абсурдной тирадой.

Глава России Владимир Путин заявил, что поставки США дальнобойных ракет ATACMS Украине это якобы очередная «ошибка» США. При этом Путин также выдумал некое «стремление Украины к переговорам».

В ходе пресс-конференции в Пекине российский диктатор сделал ряд странных заявлений о войне России против Украины.

Глава РФ, похоже, попытался показать свое «остроумие» - предложил американскому президенту Джо Байдену забрать из украинского государства оружие, а также пригласил лидера США на чаепитие.

«Зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжают к нам на чаепитие. Если проиграна война - ну о чем мы разговариваем? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос», - заявил Путин.

«Мы сможем отражать эти атаки»

Один из пропагандистов задал Путину вопрос о том, что возможности ракет ATACMS позволяют наносить удары «в том числе, и вглубь территории России». Путин сказал, что оккупанты, мол, будут такие удары отражать.

Также он считает «ошибкой» поставки ATACMS Украине.

«Поставка ракет ATACMS – это очередная ошибка США . Сразу по нескольким причинам. Если бы они не поставляли оружие, они могли бы сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали, а результата не будет. Это продлевает агонию Украины», - утверждает Путин.

Кремлевский глава также сочинил, что ракеты, мол, ничего не изменят на поле боя.

«Самое главное – использование ракет ATACMS кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения», - добавил Путин.

Путин вновь просит переговоров

Кроме того, Путин придумал некие «сигналы от Украины» о якобы переговорах. Теперь он просит, чтобы Киев, мол, отменил запрет на диалог с агрессором Москвой и сел с ней за стол переговоров.

«Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры… Это трансформация в правильном направлении, за это хвалю, но этого недостаточно», - нафантазировал Путин.

Отметим, никаких сигналов о переговорах с Россией на условиях Москвы, чего и добивается Кремль, от Киева не было.

Путин вновь просит переговоров

Кроме того, Путин придумал некие «сигналы от Украины» о якобы переговорах. Теперь он просит, чтобы Киев, мол, отменил запрет на диалог с агрессором Москвой и сел с ней за стол переговоров.

«Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры… Это трансформация в правильном направлении, за это хвалю, но этого недостаточно», - нафантазировал Путин.

Отметим, никаких сигналов о переговорах с Россией на условиях Москвы, чего и добивается Кремль, от Киева не было.

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