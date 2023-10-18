«Банк закрыл счет не по моей инициативе» 1 18.10.2023, 14:57

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Пользователи Revolut высказались о блокировке карт в Беларуси.

На прошлой неделе банк Revolut, зарегистрированный в Литве, прекратил работу платежных карт в Беларуси.

Белорусские пользователи рассказали devby.io про свой опыт использования сервиса.

«Больше не собираюсь пользоваться Revolut»

— Счёт в Revolut открыл в мае прошлого года. Позже в Польше по почте получил карту, когда приехал туда по гуманитарной визе. Но в октябре 2022 года Revolut заблокировал платежи по карте в Беларуси, хотя у некоторых знакомых платежи продолжали проходить. Я же мог только рассчитываться картой за рубежом.

Причин блокировки в службе поддержки не назвали. По опыту скажу, что Revolut в принципе ни о чем не уведомляет, даже толком на вопросы не отвечает. Только абстрактные фразы и ссылки на политику банка о неразглашении информации.

Например, спрашиваю, остановил ли банк возможность оплаты картой в Беларуси. Отвечают, что не могут этого сказать в соответствии с внутренними правилами.

В мае этого года Revolut закрыл и возможность поступления денег на счет, так как у меня закончился срок действия визы. Без новой визы эту функцию нельзя восстановить. Я мог только снимать наличные в банкоматах, других опций не осталось.

Наличные можно было снимать без комиссий в банкоматах нескольких банков. Если я правильно помню, то в банкоматах Беларусбанка, БТА, МТБанка без комиссий можно было снять сумму в эквиваленте до 8 тысяч злотых. Сверх этого лимита комиссия за снятие была где-то 1,75% от суммы.

Пользовался возможностью снимать наличные до прошлой недели, когда банк полностью остановил обслуживание карт в Беларуси. Но об этом не было никаких уведомлений.

Срок действия моей карты Revolut закончится через несколько лет, но уже сейчас она стала бесполезной. Перевести деньги на счёт не могу, снять наличные в банкомате тоже. Остаток средств перевел со своего счёта на счёт Revolut, который есть у друга (он живет за границей). Сумма небольшая, заберу деньги, когда будет возможность выехать из Беларуси.

После всей истории с Revolut и опытом общения с техподдержкой больше не собираюсь пользоваться этим банком. В качестве альтернативы рассматриваю Payoneer. Но нужен счёт в польском банке, которого у меня нет. Видимо, придется ехать и открывать.

«Банк закрыл счёт не по моей инициативе»

— Открыл счёт в Revolut ещё летом 2020 года. У меня была польская национальная виза по карте поляка, счёт открывал как резидент Польши. Также в Польше получил карту банка.

Ещё с осени прошлого года Revolut заблокировал онлайн и оффлайн платежи по картам на территории Беларуси, оставил только возможность снимать наличные в банкоматах. А в августе этого года Revolut закрыл мой счёт не по моей инициативе.

Это случилось после предоставления различных выписок для подтверждения источника поступления средств на счёт. Я выводил деньги с критпобиржи через p2p, были разные отправители, думаю, это банку не понравилось и меня уведомили о закрытии счёта.

До этого, ещё в июне 2023, по польской визе открыл счёт на Wise. Все платежи проходили на территории Беларуси. Но через месяц пришло уведомление от банка о том, что с 25 июля Wise полностью блокирует все платежи в Беларуси, в том числе снятие наличных в банкоматах.

В Европе сейчас я продолжаю спокойно пользоваться Wise для различных платежей. Также хочу открыть счет в zen.com. Это европейский финтех-сервис, аналог Revolut.

Revolut в Беларуси

Летом 2021 года Revolut сообщил о запуске денежных переводов в Беларусь в 30+ валютах, включая доллары и евро. Уже в марте 2022 года, после начала войны в Украине, финтех-сервис приостановил переводы в Беларусь и Россию. С лета этого года банк начал блокировать счета пользователей в Беларуси и России, если они не могли предъявить европейский ВНЖ или рабочую визу. На прошлой неделе Revolut прекратил расчеты платежными картами в Беларуси.

Кто ещё заблокировал обслуживание карт в Беларуси

В последние полтора месяца обслуживать карты в Беларуси помимо Revolut перестали более пяти иностранных банков.

Банковская группа Swedbank заблокировала возможность расчетов картами в Беларуси в начале сентября, «учитывая растущие масштабы санкций и связанные с ними риски». Ограничения коснулись оплаты за товары и услуги в торговых и сервисных точках, а также снятия наличных в банкоматах на территории Беларуси.

Эстонский Coop Pank с 11 сентября заблокировал расчеты по картам в Беларуси, а с 16 сентбря — снятие наличных в банкоматах.

Шведский SEB Bank 15 сентября уведомил клиентов, что из-за санкций «не может обеспечить возможность использования карт банка в Беларуси (как в магазинах и местах обслуживания клиентов, так и банкоматах). SEB прекратил отправку и получение платежей в Беларусь/из Беларуси в любой валюте, а также отправку карт банка в Беларусь.

Балтийский Luminor Bank перестал обслуживать платежные карты на территории Беларуси с 25 сентября. Заблокированы онлайн/оффлайн платежи и возможность снимать деньги в банкоматах.

Латвийский банк Citadele заблокировал работу банковских карт в Беларуси в начале октября. Ограничения коснулись всех платежей и снятия наличных. «Клиентам, которые решили поехать в Беларусь, рекомендуем заранее позаботиться о наличных деньгах перед въездом в страну», — предупредил банк своих пользователей.

На прошлой неделе обслуживать свои карты в Беларуси перестал литовский банк Šiaulių bankas. При этом в банке отметили, что «ограничения не должны оказать существенного влияния на наших клиентов, поскольку в Беларуси осуществляется очень мало расчетов».

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