Башня отлетела на несколько метров: «Армия дронов» полностью уничтожила российский танк 3 18.10.2023, 14:44

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Видеофакт.

Украинские военные разнесли в хлам российский танк Т-62. Руку к этому приложила «Армия дронов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Российский танк с летучей башней - работа ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области», - отметил он.

По словам Федорова, бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном.

«Далее была мощная детонация и уничтожен наголову российский хлам», - добавил украинский министр.

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