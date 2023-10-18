Башня отлетела на несколько метров: «Армия дронов» полностью уничтожила российский танк

Башня отлетела на несколько метров: «Армия дронов» полностью уничтожила российский танк3
- 18.10.2023, 14:44
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Видеофакт.
Украинские военные разнесли в хлам российский танк Т-62. Руку к этому приложила «Армия дронов».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.
«Российский танк с летучей башней - работа ударной роты БПЛА 79 ОДШБр PERUN GROUP в Донецкой области», - отметил он.
По словам Федорова, бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном.
«Далее была мощная детонация и уничтожен наголову российский хлам», - добавил украинский министр.