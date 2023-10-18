Многие банки ввели валютные изменения 2 18.10.2023, 14:17

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Какие и кого они затрагивают.

Некоторые банки ввели изменения, которые касаются валютных операций. Среди прочего это снижение процентных ставок по вкладам в евро и долларах, а также пересмотр комиссии за некоторые валютные операции. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

«Белагропромбанк» с 17 октября пересмотрел процентные ставки на срочные вклады в долларах и евро. К примеру, по депозиту «Плюс к стабильности» в долларах на 95 дней ставка составляет 0,2% годовых, на 185 дней — 0,8%, а на 370 дней — 1,3%. «Процентные ставки изменились в сторону понижения», — сообщили в контакт-центре банка.

«Белинвестбанк» запустил акцию «Лови момент». По ней клиенты могут переоформить безотзывные и отзывные вклады в евро и долларах на депозиты в белорусских и российских рублях на срок от 13 месяцев. Бонус — специальный курс обмена валют и повышенная ставка по вкладу.

«Банк ВТБ» запустил новый онлайн-вклад, в котором можно выбрать срок размещения средств с точностью до одного дня. Он доступен как в белорусских рублях, так и в долларах, евро и российских рублях. «Оформить депозит „Мои условия онлайн“ можно без посещения банка на срок до 3 лет в зависимости от валюты, в которой размещаются средства. Клиентам предоставляется возможность выбора вклада с капитализацией процентов либо выплатой процентного дохода», — уточняет банк.

«Банк Решение» с 16 октября изменил комиссию по некоторым операциям по валютным карточкам. Среди прочего это перевод денег, получение наличных по карточкам, смена ПИН-кода карточки в банкоматах финучреждения.

«Технобанк» с 16 октября ввел изменение по переводам с текущих счетов физлиц в юанях за пределы банка. Так, комиссия составляет 70 долларов и 1% от суммы перевода. «Переводы осуществляются путем отправки платежа с текущего счета физического лица с конверсией долларов в китайские юани. Тариф взимается от суммы внесенной на счет валюты», — сообщает финучреждение. С 9 октября банк ввел изменения по валютным переводам в Польшу.

«РРБ-Банк» объявил, что запустил альтернативный маршрут по SWIFT-переводам в китайских юанях. К этому варианту можно прибегнуть, если отсутствует возможность использования основного банка-корреспондента. Комиссия — 350 рублей за один перевод. При этом есть условие — покупка (или конверсия) юаней в банке на сумму перевода.

«Цептер Банк» сообщил, что осуществляет денежные переводы в Китай. За такой услугой можно обратиться в одно из двух подразделений финучреждения — в Минске (улица Платонова, 1Б) и в Бресте (бульвар Космонавтов, 33).

«Альфа-Банк» с 5 октября ввел для юрлиц комиссию за переводы в российских рублях и юанях.

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