Где же «аналогов нет»? Где Песков? 5 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

18.10.2023, 14:28

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Плохая новость для Лаврова и Шойгу.

Пошли шокирующие новости (из американских и российских источников), о том, что вчера ночью именно с помощью ракет ATACMS вооруженные силы Украины нанесли удары по российским военным аэродромам в Бердянске и Луганске. Ранее такой информации не поступало.

Судя по прессе, ракеты были поставлены США скрытно и небольшая партия. Смысл этого шага понятен. Неясно только, как сработала ПВО, которой «аналогов нет».

Есть еще одно военно-политическое обстоятельство. То, что удары были нанесены по российским аэродромам на признанной международно территории Украины – вероятно, реализация договоренностей руководства Украины и США. Смысл которых в том, что переданное оружие на международно признанной территории России применяться не должно. Против этого грубоватой путинской «дипломатии» трудно будет возражать – во всяком случае на международной арене.

Что дальше? Вероятно, после анализа опыта применения, последуют дополнительные поставки.

Хотелось бы услышать комментарий пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называвшего демилитаризацией Украины использование этой страной западных вооружений вместо украинских. По мнению Пескова использование Украиной грозного оружия, ракет ATACMS – это демилитаризация? Цель спецоперации достигнута?

Не исключено, между прочим, что применение ATACMS именно сейчас, в период трагических событий на Ближнем Востоке, и последующее обнародование этого факта (неумно подхваченное путинскими пропагандистами) является своего рода посланием Кремлю – не надейтесь, что Израиль отвлечет США от поддержки Украины. Военная помощь будет продолжена.

Именно об этом говорил президент Джо Байден. И это – плохая новость для Путина, Лаврова, Шойгу и других авторов спецоперации. Впрочем, им-то что? Они и их семьи в безопасности. Это российским военным приходится сталкиваться с последствиями путинской демилитаризации.

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