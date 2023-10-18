В Беларуси взялись за точки с шаурмой 18.10.2023, 15:28

Ищут просрочку и неправильно хранившиеся продукты.

Гродненская санэпидемслужба в октябре проверяла точки «изготовления кулинарной продукции «шаурма». Практически везде использовали просроченные продукты, сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

В сообщении по итогам проверок, говорится, что «нарушения установлены во всех объектах». Проверили всего 11 шаурмичных.

«Практически в каждом объекте осуществлялось обращение пищевой продукции без наличия маркировки и (или) с истекшим сроком годности», — рассказали в санэпидемслужбе.

В каждой второй точке продаже шаурмы продукты хранились с нарушениями, а люди работали без медсправок.

«По результатам проведенных надзорных мероприятий субъектам выданы предписания об устранении нарушений, изъято из обращения порядка 225 кг пищевой продукции», — сообщили в зональном центре.

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