В Беларуси взялись за точки с шаурмой
- 18.10.2023, 15:28
Ищут просрочку и неправильно хранившиеся продукты.
Гродненская санэпидемслужба в октябре проверяла точки «изготовления кулинарной продукции «шаурма». Практически везде использовали просроченные продукты, сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.
В сообщении по итогам проверок, говорится, что «нарушения установлены во всех объектах». Проверили всего 11 шаурмичных.
«Практически в каждом объекте осуществлялось обращение пищевой продукции без наличия маркировки и (или) с истекшим сроком годности», — рассказали в санэпидемслужбе.
В каждой второй точке продаже шаурмы продукты хранились с нарушениями, а люди работали без медсправок.
«По результатам проведенных надзорных мероприятий субъектам выданы предписания об устранении нарушений, изъято из обращения порядка 225 кг пищевой продукции», — сообщили в зональном центре.