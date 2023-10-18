США закроют доступ Китаю к большей части своих микросхем 3 18.10.2023, 16:18

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Под американские ограничения также подпадают Иран и Россия.

Администрация президента США Джо Байдена планирует остановить поставки в Китай более продвинутых чипов искусственного интеллекта, разработанных американским производителем Nvidia и другими компаниями.

Как сообщает Reuters (перевод - «Униан»), данные меры направлены на то, чтобы помешать Пекину получать передовые американские технологии для укрепления своей армии.

«Правила, которые вступят в силу через 30 дней, ограничивают более широкий диапазон передовых чипов и инструментов для производства чипов для большего числа стран, включая Иран и Россию, а также вносят в черный список китайских разработчиков чипов Moore Threads и Biren», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые меры закрывают лазейки в нормах, обнародованных в октябре прошлого года, и, вероятно, будут обновляться «по меньшей мере ежегодно», заявила журналистам министр торговли Джина Раймондо.

- Цель состоит в том, чтобы ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорыву в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров, которые имеют решающее значение для китайских военных приложений», - отметил Раймондо.

Представитель посольства Китая заявил, что китайская сторона «решительно выступает против» новых ограничений, добавив, что «произвольное установление ограничений или насильственное стремление к разъединению в угоду политической повестке дня нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции и подрывает международный экономический и торговый порядок».

Журналисты объясняют, что новые меры демонстрируют попытки администрации Байдена замедлить поставки микросхем и инструментов для производства чипов в Китай, даже несмотря на растущую обеспокоенность по поводу роли, которую американские технологии играют в модернизации пекинской армии.

После публикации обновленных правил ведущий американский разработчик чипов с искусственным интеллектом Nvidia заявил, что он соответствует нормам и не ожидает существенного влияния на ближайшие результаты.

Компания Biren заявила, что решительно выступает против внесения ее в черный список и будет обращаться к правительству США с просьбой пересмотреть это решение. Компания Moore Threads заявила, что категорически не соглашается с добавлением ее в торговый черный список.

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