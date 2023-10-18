Жителя Рогачева судили за серебристо-красные катафоты на велосипеде 5 18.10.2023, 16:26

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В этом увидели «пикетирование».

В Рогачеве судили местного жителя, который установил на своем велосипеде серебристо-красный светоотражатель. Милиционеры усмотрели в катафоте БЧБ-флаг, а суд оштрафовал мужчину за «незаконное пикетирование», пишет «Гомельская весна».

Несколько лет назад рогачевец Петр Русак установил на своем велосипеде светоотражатель в виде полосы серебряного и красного цветов.

Сотрудники местного РОВД посчитали, что катафот изображает бело-красно-белый флаг, а хозяин велосипеда тем самым «пикетирует в нарушение установленного порядка» и «нарушает закон о массовых мероприятиях». На мужчину составили административный протокол, дело пошло в суд.

2 октября судья Ольга Покровская вынесла постановление по статье 24.23 КоАП («Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий») и оштрафовала Русака на 555 рублей.

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