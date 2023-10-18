ВСУ на Таврическом направлении сбили еще один самолет оккупантов 18.10.2023, 16:38

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«Демилитаризация» вражеской военной авиации продолжается.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины приземлили еще один вражеский самолет. Речь идет о российском Су-25.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров. Этот штурмовик стал не первым самолетом, который Россия потеряла за последнюю неделю.

«Есть сбитие еще одного самолета оккупантов Су-25 на Таврическом направлении», – отметил он.

Похоже, эта «птичка» стала уже четвертой, которую удалось сбить украинским воинам за последние дни. В понедельник, 16 октября, командующий ОСУВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский рассказывал о трех уничтоженных на направлении самолетах ВС РФ.

«Воины ОСУВ «Таврия» в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25», – констатировал Тарнавский.

Напомним, в утренней оперативной сводке 18 октября Генштаб сообщил, что ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов, шесть вертолетов и самолет РФ.

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