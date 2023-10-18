Ученые: Сверхмощные «лезвия» из плазмы разрезают целые звезды пополам 18.10.2023, 16:54

Опубликовано новое исследование.

На сервере препринтов arXiv опубликовано новое исследование, в котором авторы утверждают, что целые звезды разрезают пополам очень мощные потоки плазмы. И эти плазменные «лезвия» могут объяснить одни из самых ярких взрывов во Вселенной, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

Авторы нового исследования занимались поиском источников появления некоторых видов гамма-всплесков, которые являются масштабными выбросами энергии гамма-излучения. Это одни из самых мощных взрывов во Вселенной, но они происходят так далеко от Земли, что их можно увидеть только в виде очень кратковременной, но в то же время очень яркой вспышки гамма-излучения.

Для появления такого взрыва необходимо очень много энергии, а потому предполагается, что гама-всплески могут создавать либо черные дыры, либо магнетары. Это нейтронные звезды, которые обладают самыми сильными магнитными полями во Вселенной. Сами же нейтронные звезды являются конечным итогом некоторых очень массивных звезд. Известно, что некоторые гамма-всплески наблюдаются более длительное время, чем все остальные, а потому авторы исследования пытались выяснить причину этого явления.

Когда появляется магнетар, то его гравитация притягивает к себе остатки умершей массивной звезды, но в то же время очень сильное излучение магнетара и такое же магнитное поле отталкивают эту плазму. По словам ученых, в это же время вдоль оси вращения магнетара формируется, струя из плазмы, которая проходит сквозь нейтронную звезду.

Также ученые выяснили, что благодаря магнитному полю магнетара вдоль экватора звезды возникают сильнейшие выбросы излучения. Именно оно приводит к появлению «лезвия», то есть очень мощной струи из плазмы, которая двигается сквозь магнетар почти со скоростью света. При этом струя несет в себе намного больше энергии, чем выделяется при взрыве сверхновой.

Ученые пришли к выводу, что это плазменное «лезвие» может на выходе разрезать магнетар пополам. Затем струя проходит еще некоторое расстояние и теряет свою энергию. Именно этим можно объяснить появление более длительных гамма-всплесков, считают ученые.

Конечно же прохождение «лезвия» сквозь магнетар приводит к гибели нейтронной звезды. Дело в том, как считают ученые, что во время движения струя из плазмы притягивает к себе все больше и больше вещества нейтронной звезды, что вызывает нестабильность в структуре последней.

Теперь авторы исследования, которое еще не прошло экспертную оценку, хотят выяснить как именно умирает такая нейтронная звезда после подобной катастрофы.

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