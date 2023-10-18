«Кто будет платить за такое безразличие наших служб?» 18.10.2023, 16:58

Подвал многоэтажки в Жодино пять часов затапливало горячей водой.

17 октября в 5-м подъезде дома 36 на проспекте Мира в Жодино лопнула труба с горячей водой. Жильцы заметили это в 8:30 утра и сразу начали звонить во все возможные службы — ЖЭУ, МЧС, аварийные службы, пишет ex-press.by.

Ответили им только в службе 115. В итоге горячая вода хлестала более пяти часов, к 14:00 ее удалось перекрыть.

По словам жильцов, вещи в подвалах дома повреждены. Теперь они вынуждены ждать, пока вода уйдет, так как в ЖКХ нет возможности ее откачать. У жильцов вопрос: «Кто будет нести ответственность за безразличие коммунальных служб?»

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