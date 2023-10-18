Крупный белорусский банк ввел запрет на пополнение некоторых вкладов 18.10.2023, 17:03

Кого затронет нововведение.

«Белинвестбанк» с 20 октября намерен приостановить пополнение некоторых вкладов в белорусских рублях. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Банк приостанавливает прием от физлиц дополнительных взносов на срочные вклады в белорусских рублях, которые были открыты по 1 августа 2022 года включительно.

Нововведение затрагивает безотзывные вклады «Личный выбор» и «Детский», а также отзывный «Личный выбор».

С чем связано такое решение, не сообщается. Как и не уточняется, будет ли возвращена возможность пополнять эти вклады.

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