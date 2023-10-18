ВСУ вклинились в оборону россиян под Бахмутом 18.10.2023, 17:14

2,070

Украинские бойцы контролируют две ключевые дороги.

Военнослужащий 93-й ОМБр ВСУ «Холодный Яр» Андрей Бабичев с Бахмутского направления отметил, что врагу придется выйти из Курдюмовки.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«На Бахмутском направлении продолжаются пехотные бои. Именно пехота воюет на отрезке от Клещиевки до Курдюмовки. Тяжелая техника не применяется с обеих сторон. Если техника попадает в прицел артиллерии, то она сразу уничтожается. Силы обороны хорошо продвинулись севернее Курдюмовки. ВСУ уже контролируют две основные дороги, ведущие к Курдюмовке с северной и южной стороны. Врагу уже гораздо сложнее подвозить туда боеприпасы и обновлять личный состав. Врагу придется выйти из Курдюмовки», - подчеркнул Бабичев.

Военнослужащий 93-й ОМБр «Холодный Яр» также добавил, что ВСУ имеют продвижение на отрезке от Андреевки и Клещиевки.

«Мы уже вклинились в оборону врага, до ближайшей трассы осталось чуть больше 2 км. Но враг не собирается отходить. Оккупанты вгрызаются в каждую лесополосу, и роют себе норы. Артиллерией трудно их оттуда доставать. Вся надежда на нашу пехоту, штурмующую эти лесополосы», - заметил Бабичев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».