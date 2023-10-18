На Авдеевском направлении уничтожена колонна российской техники и пехоты 18.10.2023, 17:31

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иллюстративное фото

Видеофакт.

Российские оккупанты не прекращают штурмы на Авдеевском направлении фронта в Украине. Однако ВСУ удается держать позиции.

Об этом сообщает телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

В частности, недавно россияне пустили колонну техники и пехоты в наступление на позиции Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Авдеевском направлении.

Однако оккупанты не достигли целей и были уничтожены.

Следует заметить, что в последнее время РФ постоянно атакует Авдеевку и окрестности.

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