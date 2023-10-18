В Минске на курсы польского языка приходят с проверками 2 18.10.2023, 17:55

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Поводом для рейда называют нарушения Закона о рекламе.

Проверяющие из Министерства образования начали приходить с рейдами на курсы польского языка. Пока что известно, что такие проверки проходят в Минске, сообщает «Еврорадио».

Поводом для рейда называют нарушения Закона о рекламе.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 20 этого закона, реклама об учебе за пределами Беларуси допускается только при наличии у рекламодателя согласования Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь. При этом ряд курсов польского рекламируют свою помощь в поступлении в иностранные вузы.

Проходят ли проверки за пределами Минска, журналистам пока неизвестно.

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