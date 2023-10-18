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Bild: Германия перебросила на Кипр спецназ, который может принять участие в операции в Газе

  • 18.10.2023, 17:51
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Bild: Германия перебросила на Кипр спецназ, который может принять участие в операции в Газе

На остров прибыли бойцы подразделения специального назначения бундесвера.

Германия перебросила на Кипр элитный спецназ для возможной операции в Газе или Ливане

По информации BILD, на Кипр прибыли бойцы подразделения специального назначения бундесвера. Туда же доставлена их амуниция. Там же сосредоточили спецназ ВМС ФРГ, который называют «боевыми пловцами». Их могут использовать при проведении операции с моря. Мобилизовано и спецподразделение федеральной полиции, занимающееся освобождением заложников. Также бундесвер сосредоточил в регионе военно-транспортные самолёты.

«Мы на низком старте и готовы к любым вариантам», — заявили в правительстве ФРГ. Потенциальные цели возможной операции — освобождение немецких заложников из плена ХАМАС, эвакуация всех граждан Германии из сектора Газа или из Ливана.

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