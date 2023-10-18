Россия пригрозила, что Армения может стать следующей «Украиной» 4 18.10.2023, 18:07

6,028

Никол Пашинян

Путинистам не понравилось выступление Пашиняна в Европарламенте.

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября говорит о том, что он «идет по пути» президента Украины Владимира Зеленского, заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.

Он охарактеризовал высказывания Пашиняна как «безответственные и провокационные, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений». «Видим, как Армению пытаются превратить в Украину № 3, если считать Молдову Украиной № 2», — отметил собеседник агентства.

Выступая в Европарламенте, Пашинян подчеркнул, что более 100 тысяч армян покинули Нагорный Карабах «в условиях бездействия российских миротворцев». Он также обвинил «союзников в сфере безопасности» в том, что они воспользовались моментом и «не только не помогали», но и публично призывали к свержению власти в Армении.

Пашинян указал, что подобные ситуации «повторялись несколько раз с 2020 года» и происходили по одному сценарию: «внешняя агрессия, бездействие союзников Армении в сфере безопасности, попытки подрыва суверенитета страны с использованием гибридных технологий, направляемых внешними силами».

Власти Армении с осени 2022 года регулярно обвиняют Россию и ОДКБ — прокремлевский военный блок, созданный из лояльных республик бывшего СССР — в бездействии и отсутствии реакции на просьбы о помощи.

Отношения Еревана и Москвы еще больше ухудшились после военной операции Азербайджана в сентябре 2023-го, которая закончилась капитуляцией Нагорного Карабаха и исходом 100 тысяч армян из региона. Тогда Пашинян обвинил Россию в покушении на независимость страны, а также заявил о неэффективности ОДКБ и «серьезных вопросах» к российским миротворцам, которые никак не препятствовали действиям Баку, несмотря на то, что предотвращение военных конфликтов является их прямой обязанностью. При этом Пашинян подчеркнул, что «Армения никогда не предавала своих союзников».

В Кремле в ответ на упреки заявили, что Азербайджан де-юре вел операцию на своей территории. А представитель МИД Мария Захарова припомнила последние действия руководства Армении, которые якобы «создали благоприятную почву для враждебной политики Запада» по отношению к России.

До этого дипломатическое ведомство сделало «жесткое представление» послу республики Вагаршаку Арутюняну в связи с совершением Ереваном серии «недружественных шагов». К ним МИД отнес запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, проведение военных учений с США, а также поездку в Киев жены Пашиняна Анны Акопян с гуманитарной помощью для украинцев.

В начале октября парламент Армении ратифицировал Римский статут. Таким образом, республика присоединилась к 123 странам мира, которые будут обязаны арестовать Владимира Путина по ордеру МУС, если он прибудет на их территорию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».