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Минсктранс планирует бесплатно раздать около 300 тысяч льготных проездных

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  • 18.10.2023, 18:32
Минсктранс планирует бесплатно раздать около 300 тысяч льготных проездных

Зачем?

«Минсктранс» в рамках эксперимента планирует раздать около 300 тысяч смарт-карточек, которые дают право на льготный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Льготные проездные тестируют в столице. В эксперименте Минсктранса первыми приняли участие ученики четырех школ и двух колледжей.

В начале сентября ученики получили бесконтактные смарт-карточки. Их надо прикладывать к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае. Такая система учета льготных пассажиров необходима для планирования работы наземного общественного транспорта.

— Льготные проездные документы нужны для того, чтобы зафиксировать и учесть льготные категории граждан, — сообщила в эфире «Беларусь 1» пресс-секретарь Минсктранса Елена Громыко.

Специалисты Минсктранса планируют раздать около 300 тысяч таких карточек для всех жителей столицы, которые могут рассчитывать на бесплатный проезд. Это школьники, учащиеся 1 и 2 курсов колледжей, инвалиды, ветераны. В будущем система льготных проездных может появиться и в других регионах.

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