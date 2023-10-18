В Бобруйске женщина при въезде в автомойку резко газанула и наехала на работника 6 18.10.2023, 18:54

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Иллюстративное фото

Он пытался жестами помочь ей загнать Honda на «яму».

В Бобруйске 50-летняя водитель Honda при въезде в автомойку сбила работника сервиса, который пытался ей помочь. ГАИ опубликовала видео инцидента.

28 сентября около 14.00 могилевчанка заезжала в автомойку на улице Минской. 24-летний работник сервиса встал внутри здания у задней стены, чтобы помочь водителю заехать на смотровую яму. По жестам помощника водитель смогла заехать в помещение, но когда мужчина руками показал ей знак остановки, она нажала на газ. В итоге Honda сбила работника автомойки и прижала его к стене.

В результате ДТП потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. С места происшествия его забрали медики.

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