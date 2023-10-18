Путин заявил, что «слышит голоса» о готовности Украины к переговорам 13 18.10.2023, 18:59

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Публично в Киеве о готовности к мирным переговорам не заявляли.

Россия видит, что у Украины появилось желание начать диалог о завершении войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, <…> заговорили другим голосом и говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», — сказал Путин.

Он назвал это «трансформацией в правильном направлении». «Вот там господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель об этом говорит уже, за это похвалю», — добавил глава государства.

Вместе с тем Путин отметил, что «этого недостаточно», и призвал Киев к «конкретным шагам». «Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами. Первое, что нужно сделать, — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — уточнил он.

Публично в Киеве о готовности к мирным переговорам не заявляли. Процесс урегулирования может начаться только тогда, когда ВСУ освободят оккупированные территории или у Украины «будет четкая уверенность, что Россия реально начинает выводить свои войска по границам 1991 года», говорил недавно начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что развязанная Россией война находится на завершающем этапе. «Это последняя часть войны. Это не ее середина. Первый период — захват, затем остановка наступления (войск РФ) и перехват инициативы. Я думаю, что мы в последней части», — подчеркивал он.

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