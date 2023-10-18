В жодинской многоэтажке пять часов хлестал кипяток из трубы 3 18.10.2023, 19:12

Иллюстративное фото

В службах не брали трубку.

В подвале многоэтажки в Жодино прорвало трубу, и оттуда полилась горячая вода. Перекрыть ее удалось только спустя пять часов, все это время аварийные службы не отвечали на звонки жильцов. Теперь коммунальники не могут воду откачать, а люди жалуются на испорченное имущество. О ситуации пишет ex-press.live.

Авария в одном из домов на проспекте Мира в Жодино произошла 17 октября: в подвале лопнула труба с горячей водой. Жильцы заметили это в 8.30 утра и сразу начали звонить во все возможные службы — ЖЭУ, МЧС, аварийные службы, опубликовали видео в городском паблике.

В ролике один из жителей дома жалуется, что из трубы течет настоящий кипяток, все в пару, при этом батареи по всему стояку холодные.

На звонок людям ответили только в службе 115, да и то не сразу. В итоге горячая вода хлестала более пяти часов — перекрыть ее удалось только к 14.00.

По словам жильцов, вещи в подвале повреждены. Теперь они вынуждены ждать, пока вода «впитается», так как в ЖКХ нет возможности ее откачать.

«Вот бюджетная экономия», — возмущаются обитатели дома и задаются вопросом, «кто будет платить за такое безразличие наших служб».

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