СБУ уничтожила пять комплексов видеонаблюдения и РЭБ оккупантов

СБУ уничтожила пять комплексов видеонаблюдения и РЭБ оккупантов1
- 18.10.2023, 19:18
Видеофакт.
Киберспециалисты СБУ уничтожили 5 российских новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ. В частности, четыре «Муром», один «Пергам» и РЭБ.
Об этом сообщает СБУ.
«Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса «Муром» и один «Пергам», - говорится в сообщении.
Как рассказали в СБУ, оккупанты используют их для круглосуточного наблюдения за территорией Украины.
«Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары», – добавили в ведомстве.
Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», предназначенный для подавления спутниковой связи.