СБУ уничтожила пять комплексов видеонаблюдения и РЭБ оккупантов 1 18.10.2023, 19:18

Видеофакт.

Киберспециалисты СБУ уничтожили 5 российских новейших комплексов видеонаблюдения и один РЭБ. В частности, четыре «Муром», один «Пергам» и РЭБ.

Об этом сообщает СБУ.

«Спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью дронов-камикадзе отключили россиянам четыре комплекса «Муром» и один «Пергам», - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, оккупанты используют их для круглосуточного наблюдения за территорией Украины.

«Эта техника позволяла врагу выявлять украинских защитников и корректировать артиллерийские удары», – добавили в ведомстве.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21», предназначенный для подавления спутниковой связи.

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