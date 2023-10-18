Турфирмы предлагают белорусам отправиться в шоп-туры в европейские страны 18.10.2023, 19:21

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Сколько это стоит и помогают ли с визами.

Несмотря на трудности с прохождением границы, туркомпании предлагают белорусам отправиться в автобусные шоп-туры в Европу. Правда, открытием визы должен заняться сам турист. Для тех, у кого нет визы и неохота стоять в приграничных очередях, предлагают поехать на рынок в Гродно или Москву, а если бюджет позволяет, то закупиться в Турции. «Зеркало» посмотрело, какие направления и на сколько дней предлагают под шоп-туры, а также сколько будет стоить такая поездка.

Предложения от туркомпаний съездить в шоп-тур в Европу искать долго не нужно, их на рынке достаточно. Чаще всего это поездки в Литву и Польшу.

В одной из столичных компаний журналисты узнали, что чаще всего они возят людей в Белосток. Есть поездки однодневные и на два дня, с ночевкой в отеле. В первом случае цена на путевку стартует от 120 рублей, во втором — от 155 рублей.

— С ночлегом в Белосток мы ездим только раз в месяц, а однодневные поездки проходят еженедельно, — объяснила сотрудница турфирмы.

Среди предложений компании, опубликованных на их сайте, отмечается, что есть возможность поехать «на закупы» в Варшаву. Такая «путевка» будет стоить от 200 рублей. Однако в разговоре выяснилось, что этот вариант сейчас неактуален, потому что группа для поездки не собирается.

Представитель турфирмы отметила, что сейчас популярностью пользуются поездки в Вильнюс на один день. Ценник начинается от 100 рублей. Людей провезут по традиционным местам: рынок «Гарюнай», ТРЦ ОZАS, Akropolis, супермаркет Maxima и другие.

Сразу после Нового года компания планирует оправить группу на распродажу в Берлин. Путешествие будет длиться четыре дня, цена тура — от 538 рублей. В цену включены два ночлега — один в транзитном отеле в Польше, второй в Берлине. Белорусов повезут в аутлеты, супермаркеты и торговые центры. Также в стоимость включены две экскурсии.

— Стоимость тура указана «от» какой-то суммы, потому что цена может измениться. Но это зависит не от нас. К примеру, отель может подорожать, и это отразится на стоимости путевки. Помимо оплаты самого тура надо будет заплатить еще 100 рублей за туристическую услугу, а также внести предоплату за бронь отеля.

Турагент рассказала, что сейчас их автобусы едут в ЕС через границу с Литвой, а обратно могут ехать через Литву или Польшу, в зависимости от обстановки на границе. На границе можно оформить чеки на возврат Tax Free, но она напомнила, что сегодня налог оформляется, если стоимость покупки в чеке указана не менее 50 евро.

Девушка отметила, что визовой поддержкой они не занимаются — это забота путешественника. Единственное, что она посоветовала клиентам, у которых виза уже есть: стоит обзавестись чеками от покупок или поездок на транспорте, также взять ваучер в отеле, где был ночлег, — возможно эти документы облегчат получение визы в следующий раз.

Есть компании, предлагающие поехать закупиться в Москву, двухдневный тур стоит около 120 рублей. Путешественникам предлагают посетить торгово-ярмарочный комплекс «Москва», торговый комплекс «Садовод», в который входят три рынка: вещевой, садовых растений и «птичий».

— Вечером около 17.00 мы выезжаем из Минска и около 4.00 мы в Москве. Я сама там не была, поэтому не скажу, что можно купить и насколько дешевле, чем у нас. Поищите эту информацию в интернете. Но люди бы не ездили, если бы было невыгодно, — сообщила сотрудница фирмы, которая возит белорусов в Москву.

Некоторые турфирмы предлагают поехать закупиться в Гродно на рынок «Южный». Поездка займет один день, она стоит 80−85 рублей. Как правило, людей туда возят один раз в неделю — в ночь с понедельника на вторник.

— Только один день в неделю — во вторник — оптовый день, поэтому мы так и ездим. Но это не означает, что вам продадут товар только оптом, можно купить и в розницу, просто цена будет отличаться, — рассказали в компании, которая возит группы в Гродно.

Женщина сообщила, что многие белорусы предпочитают сегодня не ездить на рынок в Москву, считая, что в Гродно ассортимент товаров не хуже.

— Там есть обувь, одежда — от носков и трусов до пальто. Порошки стиральные, кофе. Очень много товаров из Польши, привозят их и из Германии. Но рынок большой, лучше вам посоветоваться с сопровождающей, куда идти за определенным товаром. Ведь времени не так много: в 5.30 мы приезжаем, а в 9.30 рынок уже закрывается.

Собеседница отметила, что сегодня в Гродно они ездят на небольшом микроавтобусе, шоп-тур на одну поездку продают только четверым туристам.

— Сейчас не сезон, поэтому ездим небольшими группами. Летом ездили большими автобусами. Но учитывайте, что каждый пассажир может вместить в салон две сумки среднего размера.

Самый дорогой шоп-тур, который мы нашли, — самолетом в Стамбул на четыре дня. Поездка обойдется в 2259 рублей, в эту стоимость входит авиаперелет, трансфер, проживание в отеле и завтраки. Перелет занимает 5 часов 30 минут.

— Но вам необязательно делать шоп-тур, это вы как пожелаете. В Стамбуле есть что посмотреть, — сообщил турагент.

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