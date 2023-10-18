На северном фасе Авдеевского выступа россияне потеряли не менее 63 единиц техники 1 18.10.2023, 19:47

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Телеграмм-канал военной аналитики Deep State обнародовал информацию о масштабных потерях россиян на южном фасе Авдеевского выступа.

В сообщении отмечается: «Проанализировав изменения на спутниковых снимках, была зафиксирована потеря более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту. Как сказал бы классик, иллюстрация к сводкам ГШ.

Данные снимки показывают всю «успешность» действий врага, которая в основном присутствовала в их информационном пространстве. На поле боя, несмотря на перевес по всем пунктам, кацапы проиграли бой. Конечно, сложно оценить потери врага в живой силе. Только на данном участке количество погибших кацапов измеряется сотнями.

Но есть и неприятные новости. Данная атака – это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается добиться успеха на поле боя. Наши разбитые колонны возле Малой Токмачки, Вербового, Работино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополья, а также разбитые колонны противника у Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки (А) и Водяного-Первомайского, является лишним доказательством данного тезиса.

Это все является следствием роста результативности взаимодействия аэроразведки и артиллерии. Те самые дешевые «мавики» уравнивают возможности обеих сторон. И пока нет технологии, способной предоставить преимущество. Цель нашего ВПК – найти ключ к победе, иначе история будет просто постоянно повторяться».

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