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Бойцы ВСУ взяли в плен наемника из Непала под Авдеевкой

  • 18.10.2023, 20:04
Бойцы ВСУ взяли в плен наемника из Непала под Авдеевкой

Видео.

Еще недавно боевик Бибек Катри, подписавший контракт с Минобороны РФ и проходящий службу в одной из бригад ВДВ, находился на реабилитации в госпитале Луганской области после ранений. Там вместе с другом даже записал видеоролик со словами благодарности за письма от российских детей. Уже в плену непальский десантник не скрывает, что убивал жителей чужой страны только за деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бибек хотел вернуться домой успешным, но теперь называет Путина Гитлером.

В армию РФ на контракт непальцы устремились после того, как в мае Россия упростила доступ к гражданству после года военной службы. Некоторые для этого оставили службу в непальской армии.

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