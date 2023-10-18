БЖД предупредила белорусов про отмену сразу нескольких поездов 18.10.2023, 20:16

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Из-за ремонта.

БЖД предупредила белорусов про отмену сразу нескольких поездов из-за ремонта. В пресс-службе Белорусской железной дороги сказали про временную отмену нескольких поездов на участке Могилев – Осиповичи по причине планового ремонта.

В сообщении говорится, что из-за проведения плановых работ, вызванных ремонтом железнодорожного моста на 92-м километре перегона Друть - Вендриж на участке Могилев – Осиповичи 24 и 25 октября, а также 28 и 29 ноября будут отменены поезда из №742/741 Минска в Могилев, а также поезда №879/880 из Могилева в Солигорск.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в перечисленные дни поезд №744 Минск – Могилев будет отравляться со столицы не в 15.26, а в 16.50. В Могилев он прибудет в 20.13. Кроме того, сказано, что 25 октября и 29 ноября поезд №744/745 Могилев – Минск выедет в 7.20 вместо 6.58. Прибытие поезда в Минск будет в 10.43. Сообщается, что названные поезда будут ехать по измененному маршруту через станцию Орша, но без посадки и высадки пассажиров на промежуточных станциях. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте БЖД.

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