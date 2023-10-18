Украина смогла доставить зерно в латвийский порт в обход Беларуси 2 18.10.2023, 20:20

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Украинский грузовой поезд прибыл в латвийский порт впервые с начала войны.

Украинский грузовой поезд, груженый рапсом, прибыл в латвийский порт впервые с начала войны, пишет Rail Freight.

Главной сложностью остается необходимость обхода территории Беларуси. Поезд следует в Латвию через Польшу, это существенно увеличивает время транзита. Поезд состоит из 54 контейнеров с зерном, в каждом из которых — около 1,4 тонны рапса.

После начала полномасштабной войны в Украине экспорт зерна стал одной из мировых проблем. А после выхода России из зерновой сделки, морской путь экспорта оказался перекрыт. Поэтому поиск альтернативных путей сообщения остаётся актуальным не только для самой Украины, но и для международного сообщества. В ООН не единожды подчёркивали, что блокада украинского зерна грозит голодом беднейшим странам мира.

Год назад Александр Лукашенко предлагал ООН обратить внимание на возможность транзита зерна через Беларусь и даже заявлял, что такой транзит уже идет. Украина в свою очередь опровергала эти утверждения и заявляла, что не перевозит через Беларусь никакие товары никакими видами транспорта.

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