Украинские военные уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 18.10.2023, 20:46

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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook в вечерней сводке 18 октября о сбитых самолете российских оккупантов и вражеских беспилотниках.

«В течение суток авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три – по зенитным ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня», – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, подразделения украинских ракетных войск поразили два пункта управления врага, зенитный ракетный комплекс «Тор», радиолокационную станцию «Зоопарк-1М» и 11 артиллерийских средств.

Всего, по информации украинской армии, за сутки произошло 64 боевых столкновения с российскими оккупантами, больше всего – 20 раз –противник атаковал на купянском направлении.

Об уничтожении российских штурмовиков Су-25 украинские военные сообщали 10 октября, 13 октября и 16 октября.

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