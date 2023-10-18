Белоруса судили за фото в профиле Tinder 18.10.2023, 20:58

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Иллюстративное фото

Судья Татьяна Куклина назначила ему штраф.

Жителю Верхнедвинска дали большой штраф за фотографию в профиле приложения знакомств Tinder. На снимке он был в майке с «Погоней». На постановление, которое было опубликовано в Банке судебных решений, обратил внимание правозащитный телеграм-канал «Витебск, я гуляю!»

Фотографию мужчины в Tindere отыскали сотрудники местного райотдела милиции. Зачем они изучали в рабочее время мужские профили в приложении для знакомств, в постановлении суда не уточняется.

Милиционеры пришли к мнению, что житель Верхнедвинска в Tinder не пару себе искал, а пикетировал и «публично выражал свои общественно-политические взгляды». Для чего якобы и опубликовал свой снимок в майке с «Погоней».

В суде задержанный вину признал. Судья Татьяна Куклина назначила ему 3330 рублей штрафа, майку велела уничтожить, а телефон — вернуть.

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