Белоруса судили за фото в профиле Tinder
- 18.10.2023, 20:58
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Судья Татьяна Куклина назначила ему штраф.
Жителю Верхнедвинска дали большой штраф за фотографию в профиле приложения знакомств Tinder. На снимке он был в майке с «Погоней». На постановление, которое было опубликовано в Банке судебных решений, обратил внимание правозащитный телеграм-канал «Витебск, я гуляю!»
Фотографию мужчины в Tindere отыскали сотрудники местного райотдела милиции. Зачем они изучали в рабочее время мужские профили в приложении для знакомств, в постановлении суда не уточняется.
Милиционеры пришли к мнению, что житель Верхнедвинска в Tinder не пару себе искал, а пикетировал и «публично выражал свои общественно-политические взгляды». Для чего якобы и опубликовал свой снимок в майке с «Погоней».
В суде задержанный вину признал. Судья Татьяна Куклина назначила ему 3330 рублей штрафа, майку велела уничтожить, а телефон — вернуть.