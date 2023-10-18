Украинские военные ударили по оккупантам, которые запускали разведывательные БПЛА 18.10.2023, 21:17

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Украинские военные нанесли удар по российским операторам разведывательных беспилотников «Орлан-10» недалеко от линии фронта. С помощью этих БПЛА враги разведывают расположение позиций Сил обороны Украины и гражданских объектов в прифронтовых населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку совершили артиллеристы, а координировал их действия и снял атаку на врагов украинский дрон.

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