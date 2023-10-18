В Польше мужчина притворялся манекеном в ТЦ, чтобы обворовывать магазины 1 18.10.2023, 21:28

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После закрытия торгового центра мужчина ограбил ювелирный «остров».

В столице Польши Варшаве полицейские из Средместья предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в краже и грабеже. 22-летний парень с сумкой в руке притворился манекеном перед витриной магазина, чтобы не быть разоблаченным по камерам наблюдения. Об этом сообщает 18 октября полиция варшавского района Средместье.

Задержанному пришла в голову идея, как остаться незамеченным в торговом центре после его закрытия, рассказали в полиции. Для этого он с сумкой в руке остановился перед витриной магазина и застыл на месте, говорится в сообщении. По данным полиции, после закрытия торгового центра мужчина ограбил ювелирный «остров». На другой день также после закрытия торгового центра он поел в одном из баров, а затем сменил в одном из магазинов одежду на новую, а когда снова проголодался, то вернулся в бар, чтобы еще раз поесть, рассказали в полиции.

В конце концов, его заметили и схватили сотрудники службы безопасности, вызвавшие полицию. Уже известно, что задержанный также совершал кражи и грабежи в другом ТЦ, где после его закрытия брал деньги из нескольких касс и пытался похитить другие предметы.

Полицейские из департамента по борьбе с имущественными преступлениями в центре города уже предъявили задержанному обвинение в краже со взломом. Его арестовали на три месяца. За все эти преступления мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

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