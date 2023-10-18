В США не смогли проголосовать за спикера Палаты представителей 18.10.2023, 21:38

Кандидат от Республиканской партии смог набрать 199 голосов из необходимых 217.

Палата представителей США 18 октября провела второй тур голосования по избранию спикера, который окончился неудачей. Кандидат от Республиканской партии Джим Джордан смог набрать только 199 голосов из необходимых 217. Об этом сообщает CNN.

Против него проголосовали 22 республиканца. Кандидат от демократов Хаким Джеффрис набрал 212 голосов. Палата представителей ушла на перерыв сразу после голосования, пишет CNN.

Республиканская партия выдвинула Джордана, а демократы выдвинули спикером лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, отмечает CNN. Джордан не смог одержать победу при первом голосовании. Он мог позволить себе потерять только три голоса членов своей партии во время голосования, если бы присутствовали все демократы. Однако против Джордана проголосовали 20 коллег-республиканцев. Он набрал 200 голосов, а Джеффрис – 212.

Во втором туре голосования член Палаты представителей Джим Джордан не набирает голосов, пишет CNN. Канал отмечает, что это удерживает лидерство Палаты представителей в подвешенном состоянии.

Джордан мог позволить себе потерять только четыре голоса республиканцев, чтобы получить 217 голосов, необходимых для того, чтобы стать спикером. Он потерял 21 голос. CNN подчеркивает, что участники могут изменить свои голоса до завершения голосования.

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