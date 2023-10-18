Зерновой контракт и колония КНР Эль Мюрид

18.10.2023, 22:01

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Эль Мюрид

С зерновым контрактом России и Китая не все так просто.

С зерновым контрактом России и Китая не все так просто.

Китайцы выбили от России фиксированные цены — порядка 230 долларов за тонну. В Штатах они покупают зерно по цене 300 с лишним. Однако здесь сразу нюанс: цена в США заключается на условиях FOB - то есть, до порта отправления, включая погрузку и очистку от пошлин. За все остальное платит покупатель. А вот с Россией — поставка на условиях CIF, то есть, транспортировка за счет продавца до порта покупателя, включая страховку и покрытие возможных рисков в пути — за счет страховой компании или за счет продавца.

С транспортировкой у России, как известно, не все хорошо. Нужно понимать, что 90 процентов рынка морских услуг (страхование, перевозка) контролируется странами, которые наложили на Россию санкции. Что значит: Россия будет вынуждена возить свои грузы (не только зерно, а вообще все) на условиях полуконтрабанды, страхуя перевозки у сомнительных или вообще фейковых страховщиков на левых или списанных судах. До первого страхового случая, который, понятно, не будет оплачен липовой страховой компанией. Всё это серьезные риски, которые как раз и ложатся на продавца, если он соглашается на условия CIF по Инкотермс. Китай благоразумно открещивается от этих рисков, принимая товар исключительно в своем порту и оплачивая его по факту приемки.

Железная дорога — тоже так себе эрзац-заменитель. Зерно — не уголь. Его нужно возить на специализированных транспортах. Внавал на открытую платформу не получится. Да и пропускная способность хиленькой ниточки Транссиба может просто не выдержать все объемы перевозок, а ничего другого нынешняя власть так толком и не построила.

Иначе говоря — даже не считая риски, возникающие при транспортировке, тонна зерна обойдется примерно в 90-120 долларов расходов в зависимости от способа транспортировки. Которые нужно отнимать от цены в 230 долларов. Фактически России не остается от цены ничего. Как бы еще и доплачивать не пришлось.

Но новость звучит красиво — 70 миллионов тонн зернового экспорта. Лучше бы они поголовье КРС поднимали и кормили его этим зерном, чем за бесценок гнать китайцам.

Но мы теперь — колония Китая, так что вариантов нет. Пока эти у власти, другого не будет.

Эль Мюрид, telegram

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