Видеофакт: белорус вырастил гигантскую тыкву 5 18.10.2023, 22:08

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Плод весит около 500 килограммов.

Появились новости о той самой гигантской тыкве, которую у себя на даче под Брестом растит биолог Виктор Демешко. По оценке хозяина, плод за месяц еще «потолстел» и теперь весит полтонны — тыкву даже достали из-под навеса, где она раньше обитала. А огородник записал видеообращение к властям Бреста с просьбой помочь привезти урожай на городскую ярмарку и показать всем желающим, передает «Зеркало».

Биолог Виктор Демешко ведет блоги в YouTube, TikTok и других соцсетях, где рассказывает и показывает, как выращивает у себя на даче огромные овощи. Месяц назад звездой соцсетей стала его здоровенная тыква — в середине сентября она весила 400 кг и жила в собственном домике под навесом. На ночь плод укутывали одеялом, размеров которого уже тогда не хватало на всю тыкву.

По словам Демешко, выращивание тыкв весом более 300 килограммов не требует сложных агротехнических мероприятий и почти любой дачник может достичь таких результатов. Важны генетический материал и сорт — лучше всего подходит Atlantic giant.

На днях хозяин тыквы поделился новостями о своей питомице. За месяц она, по его оценке, прибавила центнер и теперь весит около 500 килограммов. Судя по ролику, овощ больше не вмещается под навес (не говоря уже об одеяле), — пришлось его снять.

Виктор обратился к руководству Бреста с просьбой: если есть возможность, помочь привезти тыкву на городскую ярмарку и показать там всем желающим. Тем более такое уже проделывали раньше: в 2018 году Демешко вырастил тыкву весом 380 кг, которую привезли на районный праздник в областном центре.

В комментариях у автора видео спрашивают, принимает ли он заказы на кареты для Золушек, и просят поделиться семечками тыквы-рекордсменки.

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