В РФ на автора «Масяни» завели уголовное дело 1 18.10.2023, 22:17

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Олег Куваев

Поводом для преследования мультипликатора стала одна из серий «Масяни».

На автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева завели уголовное дело по статье о призывах к действиям «против безопасности государства» (статья 280.4 УК РФ).

Поводом для преследования мультипликатора стала одна из серий «Масяни». В ней главный герой призывал российских солдат сдаваться в плен с помощью проекта «Хочу жить», созданного разведкой Украины. Речь о 169-м эпизоде сериала, вышедшем в июле 2023 года.

«Дорогой российский солдат, нынешний или потенциальный, за вашей спиной нет ни правоты, ни родины, ни чести… Это чисто захватническая война. Никакой доблести! Один позор! Больно об этом говорить, но это факт. Эта сволочь играет тысячами человеческих жизней без смысла и цели. Проект „Хочу жить“ может быть для вас серьезным спасением, если вы угодили или можете угодить под бульдозер путинской мобилизации», — говорит Масяня в конце серии.

Сам Куваев рассказал журналистам («Север.Реалии» https://t.me/severrealii/20757), что ничего не знает об уголовном деле и следователи к нему не обращались. Статья 280.4 УК РФ предусматривает до 6 лет лишения свободы, однако мультипликатор уже давно не живет в России.

Олег Куваев переехал из России в Израиль в 2006 году. После начала полномасштабного военного вторжения в Украину он выпустил несколько антивоенных эпизодов мультика с критикой действий российских войск и Владимира Путина. В марте 2022 года сайт mult.ru с выпусками «Масяни» заблокировали. Это произошло после выхода серии о самоубийстве Путина.

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