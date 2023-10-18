«Люди у вас добрые»: за «Осиповичи» играет японец 3 18.10.2023, 22:27

Косуке Намеката

Футболист каждый день ездит из Минска в Осиповичи на тренировки.

Недавно в белорусском футбольном инфополе появилась интересная новость: футболист из Японии Косуке Намеката пробует свои силы в первой лиге. Просмотр в «Молодечно» у 24-летнего игрока прошел неудачно, после чего он подписал контракт с «Осиповичами». Sport5.by пообщался с необычным легионером из Д2. В Беларуси амбициозный японец планирует много работать над собой и в перспективе начать блистательную карьеру.

— Объясни свою психологию. Ты, молодой японский футболист, приезжаешь играть в не самую сильную команду не самого топового дивизиона. В твоей карьере были команды из Балкан: Хорватия, Черногория. Как ты узнал о Беларуси?

— Два года назад приехал в Украину, чтобы подписать контракт с местной командой, но из-за коронавируса рабочая виза была отклонена. Вернулся в Японию, и тогда агент сообщил: «У тебя есть шанс в Беларуси». И так приехал сюда. Здесь начал учиться в университете и играть в футбол.

— В каком университете ты учишься?

— БГЭУ.

— Что ты можешь сказать о белорусах? Какие моменты у нас тебе понравились/не понравились?

— Мне нравится здесь. Люди у вас добрые, только большинство не говорят по-английски, только по-русски. Для меня это сложно, но стараюсь учить язык. Мне хорошо в Беларуси.

— Беларусь считается чистой страной. То же самое думают и о Японии. Можешь сравнить две страны?

— Сказал бы, что в Беларуси чище, чем в Японии. В Минске в центре города очень красиво, а вот в Токио не так чисто, как говорят (улыбается).

— Как мы знаем, в Японии большая плотность населения. В Беларуси наоборот: у нас много широких улиц, проспектов, порой кажется, что совсем пустых. Когда ты приехал сюда впервые, это произвело на тебя впечатление?

— Да, здесь всё по-другому. В Токио много небоскрёбов, а здесь в центре города много старых зданий. Это новый опыт для меня. Интересно постигать новую культуру.

– Ты играешь за «Осиповичи», но при этом живёшь и учишься в Минске. Зарплаты клуба второго дивизиона и стипендии хватает для жизни в столице?

– Да. Каждый день хожу на учёбу и езжу на тренировки. Всё время провожу в дороге: Минск – Осиповичи, Осиповичи – Минск. Это сложно, но пойдет. Мне нужно учиться и тренироваться, так что никаких проблем.

– В рамках первой лиги приходится ездить в регионы. Что ты скажешь о маленьких беларусских городах. Какие моменты тебя удивили?

– Две недели назад был в Ивацевичах. Это всё интересно для меня: маленькие дома, небольшие пристройки. Увидел все это впервые. Было интересно посмотреть, как живут люди в небольших городах. Остались хорошие впечатления.

– У нас есть команда «Энергетик-БГУ». Это небогатый клуб, который развивает молодых футболистов благодаря тяжёлым тренировкам. Если они тебя пригласят, ты согласишься на трансфер?

– Да. В футболе нужно много тренироваться, особенно молодым игрокам. Думаю, это вполне нормально.

– Их бывший игрок Абдукодир Хусанов недавно перешёл в «Ланс» из Лиги 1.

– Я знаю его. Тренировались вместе. Он молодой талант, очень много и упорно тренируется. Поэтому и стал таким хорошим игроком, – сказал Намеката.

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