Германия и Британия навсегда распрощались с российскими энергоносителями 1 18.10.2023, 22:39

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Берлин и Лондон не будут импортировать энергоресурсы РФ даже после ухода Путина.

Германия и Великобритания не собираются восстанавливать отношения с Россией в сфере торговли энергоресурсами, даже после окончания войны в Украине и ухода президента Владимира Путина.

«Этим отношениям пришел конец», — заявил посол Германии в Великобритании Мигель Бергер на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне. «Возврата не будет», — подтвердил министр энергетики Великобритании Грэм Стюарт, передает Bloomberg.

При этом Бергер признал, что Германия по-прежнему испытывает сложности из-за сокращения импорта российского газа: цены на голубое топливо теперь выше, чем были до войны, что создает «постоянное давление на страну и ее промышленность».

Европа сократила зависимость от энергоносителей из РФ после решения Путина ввести войска в Украину. В прошлом году ЕС запретил импорт российских угля и нефти.

Что касается газа, в сентябре была полностью остановлена прокачка по основному маршруту поставок — трубопроводу «Северный поток». Затем магистраль была выведена из строя из-за диверсии. Также был прекращен транзит газа через Польшу в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа», на который приходилось до 15% поставок «Газпрома» в Европу и Турцию. Если до войны Евросоюз получал от России около 40% своего газового импорта, то теперь — около 10%.

Сильнее всех пострадала Германия, которая лишилась половины поставок газа. Для Великобритании это не было столь болезненным, поскольку, согласно парламентскому докладу, в 2021 году на Россию приходилось лишь 4% всего получаемого королевством газа и 9% нефти.

При этом некоторые страны Европы нарастили импорт сжиженного природного газа из РФ, отмечает Bloomberg. Среди них — Испания, Франция и Бельгия. Великобритания такие поставки запретила, а Германия добровольно их избегает, хотя официального эмбарго нет. По словам Бергера, постепенно зависимость от СПГ из России сократится по всей Европе, поскольку регион продолжает предпринимать усилия по диверсификации источников газа.

На форуме также обратили внимание на инцидент с газопроводом Balticconnector между Финляндией и Эстонией, который пришлось перекрыть 8 октября из-за падения давления. Утечка, которая, предположительно, является диверсией, напоминает о рисках для энергоснабжения Европы, отметил Стюарт. Он также заявил, что Великобритания продолжает уделять особое внимание вопросам безопасности и сотрудничает с другими членами НАТО в области защиты инфраструктуры.

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