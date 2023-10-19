Россия перебросила в Крым боевых дельфинов для защиты от рейдов ВСУ
- 19.10.2023, 1:02
- 1,360
Флот закончился?
Российские оккупанты перебросили группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма. Их заметили на военно-морской базе в поселке Новоозерное, расположенном в северо-западной части полуострова.
Об этом сообщает Naval News.
Российский военно-морской флот использует тренированных дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа. Эти морские млекопитающие уже дислоцируются на входе в гавань Севастополя в Крыму, который является главной целью для Украины.
Однако новые данные свидетельствуют о том, что российский флот перебросил дельфинов на другую базу на севере Крыма.
По данным издания, это развертывание предназначено для защиты от украинских спецназовцев, которые представляют реальную угрозу в этом регионе.
Издание отмечает, что дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов. Ни один человек, даже самый спортивный или подготовленный, не может переплыть их. А встроенный сонар дает им еще большее преимущество.
Дельфины, вероятнее всего, служат для защиты кораблей от водолазов с мягкими минами. Или водолазов, занимающихся разведкой. Когда они обнаруживают нарушителя, они могут обозначить его, чтобы их коллеги-люди могли его исследовать, или, возможно, даже нанести смертельный удар. Они также могут патрулировать вдоль побережья, где украинские спецназовцы проводят рейды на прибрежные объекты.