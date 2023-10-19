Могилевчанин получил три года колонии за фотографию Лукашенко в Instagram 19.10.2023, 3:46

На ней диктатор изображен в форме СС.

В Могилеве огласили приговор местному жителю Артему Лапикову, который обвинялся в клевете на Александра Лукашенко. Поводом для разбирательства стала фотография политика в форме СС, которую могилевчанин опубликовал в Instagram, пишет телеграм-канал MayDay.

По информации правозащитников, после выборов в августе 2020 года Лапиков разместил у себя на странице в Instagram пост с фотографией Александра Лукашенко в форме СС. Публикация сопровождалась стихотворением, текст которого неизвестен.

Мужчину обвинили в клевете в отношении Лукашенко и судили по ст. 367 УК. Суд признал Лапикова виновным и назначил три года лишения свободы в условиях общего режима.

В феврале Артема Лапикова задерживали за распространение «экстремистских» материалов. Тогда ему назначили 15 суток ареста. Правозащитники предполагают, что после этого силовики стали тщательнее изучать социальные сети мужчины. В начале августа 2023 года он был вновь задержан и помещен под стражу уже в рамках уголовного дела.

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