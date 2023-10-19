Шойгу заявил о ядерном ударе по России и Беларуси

Шойгу заявил о ядерном ударе по России и Беларуси4
- 19.10.2023, 8:03
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Министр обороны РФ решил напугать Хренина?
Страны НАТО «готовятся к ядерному удару» в ходе военных учений «на восточном фланге альянса», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси.
Войска НАТО, по словам Шойгу, регулярно проводят крупные учения, основанные на «сценариях военного конфликта» с Россией и Беларусью. В частности, на этих учениях отрабатывают «применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО», сказал Шойгу.