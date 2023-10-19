закрыть
19 октября 2023, четверг, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шойгу заявил о ядерном ударе по России и Беларуси

4
  • 19.10.2023, 8:03
  • 10,028
Шойгу заявил о ядерном ударе по России и Беларуси

Министр обороны РФ решил напугать Хренина?

Страны НАТО «готовятся к ядерному удару» в ходе военных учений «на восточном фланге альянса», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси.

Войска НАТО, по словам Шойгу, регулярно проводят крупные учения, основанные на «сценариях военного конфликта» с Россией и Беларусью. В частности, на этих учениях отрабатывают «применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО», сказал Шойгу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко
Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко Леонид Невзлин
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман